В России появились климатические мигранты

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Южные регионы уже не кажутся жителям Севера столь желанными, как раньше.

Россияне при выборе места жительства после выхода на пенсию стали учитывать изменение климата. Об этом сообщил климатолог Алексей Кокорин.

«Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Климатолог пояснил, что в Краснодарском крае температура воздуха может превышать 40 градусов, а это вредно для пожилых людей, много лет проживших в северных регионах.

Кокорин указал, что климатическая миграция — это общемировая тенденция. По оценке эксперта, к концу нынешнего столетия от 10% до 30% населения планеты будут вынуждены сменить место жительства в поисках лучшего климата.

Чтобы избежать худшего сценария, государствам необходимо достигнуть углеродной нейтральности, считает Кокорин. Однако даже в этом случае часть населения Земли все равно будет вынуждена переселиться из-за дефицита питьевой воды, констатировал климатолог.

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