Медицина бессильна: 69-летняя Любовь Успенская отчаянно пытается омолодиться

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Звезда шансона не готова принимать тот факт, что время вспять уже не вернуть. Какие пластические операции она уже сделала?

Никакой лифтинг, блефаропластика, подтяжка лица и прочие «чудеса» пластической хирургии, на которые решилась 69-летняя певица Любовь Успенская, не способны обратить время вспять и вернуть ей молодость. Продлить свежесть и красоту способны только занятия спортом и косметические процедуры, считает врач-хирург Владимир Платохин.

«Никто не замечает, что походка, запах, голос стареют. Чтобы движения были молодыми, надо быть в физической форме — велосипед, плавание, ходьба, бег. Косметические процедуры, которые помогут снять отек с лица, восстановить лимфодренаж в области лица, уйдет одутловатость», — заявил специалист изданию 7Дней.ru.

Эксперты заметили, что «королева шансона» перепробовала массу способов для того, чтобы сохранить молодость и привлекательность. У нее «диагностировали» височный лифтинг, блефаропластику верхних и нижних век, подтяжку лица и уколы красоты в области скул, губ, подбородка и нижней челюсти.

Однако все эти ухищрения бессмысленны, уверены специалисты. Когда человеку под 70 лет, возраст выдает уже не только лицо, но и физическое состояние.

Однако сама Любовь Залмановна, похоже, отказывается принимать очевидное. Недавно она заставила поклонников переживать, появившись на премии «Super Семья» на высоченных шпильках. По всей видимости, певица не хотела отставать от своей 33-летней дочери Татьяны Плаксиной, однако зрители заметили, что Успенская едва передвигается на каблуках, держась за руку наследницы. В комментариях под видео поклонники певицы посоветовали ей перестать молодиться, а начать вести себя и одеваться соответственно возрасту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что глубокое декольте не помогло Любови Успенской соблазнить Николая Баскова.