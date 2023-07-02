Семья счастлива: Мик Джаггер женится на балерине на 43 года младше его

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Об их отношениях стало известно почти десять лет назад. Тогда мало кто верил, что общение пары приведет к чему-то серьезному.

Лидер группы The Rolling Stones 79-летний Мик Джаггер обвенчался с 36-летней балериной Мелани Хэмрик во время недавней поездки в Нью-Йорк. Об этом сообщило издание The Mirror. Женщина продемонстрировала помолвочное кольцо друзьям.

«Мелани очень ясно дала понять, что ее кольцо — обручальное и теперь она его невеста. Ее семья очень хорошо восприняла новость об их помолвке», — рассказал анонимный источник.

Кроме того, известно, что родные Хэмрик были буквально на седьмом небе от счастья, узнав о помолвке. Вместе с тем об отношениях артиста и балерины стало известно в 2014 году. Тогда их засекли на балконе гостиничного номера в Цюрихе. Это случилось вскоре после самоубийства предыдущей пассии Джаггера — дизайнера Лоурен Скотт.

На музыканта тогда обрушился шквал негатива, обвинений в бесчувственности, неуважении. А друзья в защиту утверждали — он с молодой девушкой лишь ради развлечения. Однако время показало, что чувства рок-музыканта оказались вполне серьезными.

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