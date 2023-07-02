Пробка перед Крымским мостом начала сокращаться

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Водителям придется потратить порядка трех часов, чтобы оказаться в Крыму.

Длина автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края сократилась до пяти километров, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Маршрут через Крымский мост до Республика Крым по состоянию на 00:00 по московскому времени — пробка пять километров, время ожидания до трех часов», — написал он.

А в обратную сторону пробка составляет всего 300 метров и простоять в ней возможно лишь 20 минут. Причем еще в субботу затор в сторону Крыма растянулся аж на девять километров, а время ожидания составляло до четырех часов. Как поясняли в управлении ведомственной охраны Минтранса РФ, сложности на трассе связаны с возросшим числом транспорта и багажа, подлежащих досмотру.

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