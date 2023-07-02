«Умирал в клинике 40 минут»: как выжить в кабинете стоматолога

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Порой ошибки зубных врачей могут привести к необратимым последствиям. Как уберечь себя и своих близких от недобросовестных «специалистов»?

Несмотря на новые, как их называют, социальные, технологии, мошенничество базируется на старом принципе — втереться в доверие и обмануть. Это тем лучше удается, чем более похожа на правду легенда. Когда что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка — это может быть действительно «утка», но не птица.

Сейчас поясню на конкретном примере — в моду входят дантист-шеринг. По аналогии с каршерингом или прокатом самокатов и велосипедов — можно взять в почасовую аренду стоматологические кабинеты. То есть по вывеске это будет — нормальная клиника, с нормальной может даже лицензией. А вот кто работает в ней в белом халате и с бормашиной в руке — это большой вопрос, убедилась Марина Кравцова.

«Вот она радость такая щекастая, кушать любил вкусняшки. Все было хорошо. Потом все в одну секунду как рухнет», — вспоминает похоронившая сына после похода к стоматологу Ирина Святова.

Озорной, любознательный, энергичный — младший в многодетной семье, в Феде души не чаяли, представить не могли, что мир перевернется из-за банального похода к стоматологу. В разрекламированной клинике Зеленограда у малыша насчитали восемь пульпитов и поставили условие — лечить будут под общим наркозом. Родители доверились врачам.

«Но вопрос в том, что у него был только кариес, пульпитов то не было, как потом мы прочитали в экспертизе», — рассказала Святова.

Тот ужас до сих пор перед глазами — двухлетний малыш не выдержал наркоза, который был проведен с нарушениями.

«Оборудования контроля за пациентом у них не было. Он у них 40 минут умирал в этой клинике, они молча просто смотрели. У них ни один мускул не дрогнул, что ребенок умирает, они фотографируют зубки. Ребенок в гипоксии умирает, а они ему лечить зубы продолжают», — поделилась мама Феди.

Спасать ребенка бросился отец — сам фельдшер скорой помощи.

«Попросил дефибриллятор. У них его не оказалось. Никто не знал, что делать. Анестезиолог спрашивал у меня, что делать», — рассказал Иван Святов.

Федя впал в кому. В суде вина клиники была полностью доказана.

«Лицензии, которые имелись в стоматологической клинике не были зарегистрированы. То есть фактически ребенок находился, ну в клинике без права получить медицинскую помощь, качественную медицинскую помощь», — отметила юрист Юлия Липинская.

Анестезиолога приговорили к четырем годам лишения свободы, заместителя директора клиники — к трем с половиной годам условно.

На следующий день после суда Федя умер. Клиника продолжает работать.

«Прокомментировать никто не сможет. Руководства никого сейчас, к сожалению, нет», — отмахиваются в «медучреждении».

На 1700 государственных стоматологий в России приходится больше 34 тысяч коммерческих. Только в прошлом году их количество выросло на 8%.

«Вот так зуб вытаскивался, и так его подпиливали», — рассказала другая жертва недобросовестных стоматологов Елена Светлова.

Елена врача выбирала по фотографиям в запрещенной соцсети, искала московскую клинику по-престижней. Девушке нужна была имплантация и протезирование зубов. План лечения составили на 28 листах на шесть миллионов рублей. Начали с экструзии, не объяснив пациенту ее суть — вытяжение зубов из кости.

«Как они собрались мне что-то сохранять, когда уже зубы сточены практически полностью, этот зуб вывалился вперед, ну, какое там сохранение может быть?» — недоумевает Светлова.

Девушка осталась без зубов, появились головные боли, боль в челюстных суставах, бессонница. Продолжать лечение врач отказался.

«У врача должна быт энергия на то, чтобы делать. И говоря эмоционально сейчас это очень сложно. У нас все было сделано, давайте так — правильно. Это наша точка зрения», — прокомментировал стоматолог пострадавшей.

За эту работу Елена отдала 600 тысяч рублей. Теперь ищет врача, который будет перелечивать.

«Нужно делать так называемую костную пластику. При возможности, одновременно с восстановление костной ткани ставятся импланты», — построил план лечения другой специалист.

Лечить зубы у частников становится роскошью — за год цены на услуги стоматологов выросли в среднем на 30%. Многие ищут маленькие клиники и кабинеты, где подешевле.

Стоматология, косметология, татуаж бровей, и школа танцев по соседству — многопрофильное заведение в Петербурге предлагает удалить нежелательные волосы и зубы. Наталья обратилась в клинику как раз за последним. Уверяет, на приеме врач убедила ее сделать еще и протезирование.

«Она сказала, что если мы не будем проводить это с вами через бухгалтерию, я вам сделаю скидку. Я на ее имя и имя ее родственницы купила авиабилеты. Это была сумма 83 тысячи, если я не ошибаюсь. Остальные деньги я ей заплатила наличными», — вспоминает Наталья Еремеева.

Лицензии на медицинскую деятельность у клиники нет, договора оказания услуг никто не составлял. Сама врач все отрицает и вообще давно переквалифицировалась в косметолога.

«Почему я и ушла из стоматологии, потому что с лицензией все очень долго», — прокомментировала она.

«А косметологическая лицензия у вас на руках?» — поинтересовалась корреспондент.

«На лазерную эпиляцию нужна лицензия?» - возразила мастер.

Вот своеобразный медковоркинг в Москве. Арендовать кабинет и сверлить зубы может кто угодно.

«Можно ли как-то без лицензии у вас, часто ли проверки проходят?» — спросили у одного из организаторов заведения.

«Можно», — парировал он.

Лицензия — первое, на что стоит обратить внимание в стоматологической кабинете.

«Если у учреждения, у организации есть лицензия, по крайней мере, она находится под надзором соответствующих органов, и проверены, хотя бы в теории, все необходимые атрибуты, как-то: наличие образования у профильных сотрудников, наличие оборудования, площади помещения, то есть там огромный перечень критериев, которым должна соответствовать клиника или даже частный кабинет» — пояснил юрист Алексей Койтов.

«Медлицензия клиники должна быть в открытом доступе на стенде. Проверить ее подлинность пациент может вбив номер на сайте Росздравнадзора. Либо сейчас лицензия вообще в виде Qr-кода: сканируете его и переходите на тот же сайт Росздравнадзора», — посоветовала корреспондент Марина Кравцова.

Рынок стоматологии, пожалуй, самый финансовоемкий. Около половины всех платных медуслуг приходится именно на лечение зубов.

«Деньги людям глаза закрыли. Минимум 10-12 пациентов в месяц приходят из других клиник, где им рекомендовали все зубы удалить, там 15-17 зубов удалить, тут же 12-13 имплантов поставить. Во всех учебниках стоматологии написано: зуб это орган, и если их 32 нельзя ими раскидываться. Надо всегда взять второе мнение, у другого врача», — предупредил врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Геннадий Шаргородский.

Вот из-за такого подхода специалистов, которые на первое место ставят выручку, а не здоровье пациентов, стоматологи — по-прежнему одни из самых пугающих врачей. Согласно опросу ВЦИОМ, дентофобия — в четвертке самых распространенных страхов. Зубных врачей боятся 12% мужчин и 16% женщин. Теперь к ужасу от вида бормашины добавилось опасение увидеть семизначный счет за лечение.