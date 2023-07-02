Протесты во всем глобальном мусульманском мире: сожжение Корана несет последствия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ameer Al-Mohammedawi; 5-tv.ru

Осквернение Корана может помешать Швеции вступить в НАТО в этом году.

Межконфессиональные противоречия вспыхнули после новой провокации в Швеции, где снова сожгли Коран. Причем сделали это настолько вызывающе, что 5-tv.ru не планирует до конца показать эти кадры, так как это была самая настоящая экзекуция книги.

Все это случилось у стен мечети, так еще и в первый день особо чтимого праздника для мусульман — Курбан-Байрама. И все это с одобрения шведских властей. Да, потом на провокатора составили протокол за разведение открытого огня. Выглядит, как издевательство.



Споры шли несколько месяцев вокруг этой акции — ее то разрешали, то запрещали, и все-таки разрешили, мол, это свобода слова, и это ценность. Невозможно понять — ценность безусловна, свобода слова важна.

Но таким образом, получается, что свобода совести и свобода вероисповедания менее важна. Получается есть табель ценностей, и главный вопрос, какова ценность свободы мусульман. Протесты вспыхнули не только в самой Швеции, но и в глобальном мусульманском мире.