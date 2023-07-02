Почему молчат власти? Европа внезапно оказалась на пороге гражданской войны

Фото, видео: Reuters / Pascal Rossignol; 5-tv.ru

Что сейчас происходит во Франции и как это скажется на соседних странах?

В центре Европы разгорается пламя гражданской войны. Уже до Брюсселя, где проходил саммит ЕС, докатились беспорядки из Франции, где полиция застрелила 17-летнего парня арабского происхождения.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин работает на месте и знает, вырастет из этих погромов BLM c французским акцентом. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в разгар беспорядков неизвестные напали на семью мэра города Л’Ай-ле-Роз Винсента Жанбрюна. Чиновник заявил, что его жена и дети были ранены и до сих пор не могут отойти от произошедшего.