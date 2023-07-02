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Вернут ли наследие в страну, когда наступят «лучшие времена»? И как с этим связаны раскольники из ПЦУ?

В Лувре — открыли выставку древнейших христианских икон — отличная новость. И все бы ничего, но они из Киева. Шестнадцать особо ценных экспонатов музея Ханенко, своего рода «украинского Эрмитажа» вывезли в Париж тайно. Конечно, на время, конечно, ради сохранения от бомбежек русских варваров и так далее и тому подобное.

Это без преувеличения мировая ценность — реально — одни из, если не самые древние христианские иконы. Они были написаны в XII веке, то есть когда ни Украины, ни древних Укров, не было. Как вы думаете, вернутся эти иконы в Киев с хранения?

Вопрос абсолютно политический — это как с Крымским золотом скифов, которое после выставки в Амстердаме в 2014 году не вернули ни в Крым, ни в Киев — сокровища так и остались в Нидерландах. До лучших времен.

Но вот что интересно с иконами — дан старт легальному грабежу культурных ценностей Украины. Причем поток этот может исчисляться не единицами, а тысячами экспонатов. Не зря такой кладезь ценностей, как Киево-Печерскую Лавру забрали из Украинской православной церкви, на службы пустили раскольников из ПЦУ, а тем временем заканчивают опись ценностей и имущества и, по данным российской службы внешней разведки, уже есть договоренность о вывозе объектов, тех же икон, а также мощей святых — в европейские монастыри и музеи. Конечно под предлогом защиты и сбережения.

Собственно, ничего нового. Коллекция Лувра, французской короны, началась с крестовых походов и разграбления Иерусалима и Константинополя. Уже на нашем веку, когда радикальные исламисты захватили провинции Ирака и Сирии — у них вполне охотно те же европейцы скупали древние ценности. А тут вот и платить не надо. Выгодная сделка.

Но пляска вокруг Лавры — это только начало. Кто бы что не говорил, а Украине надо отдавать долги… вот и отдают, чем могут.