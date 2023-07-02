Спецназ применил слезоточивый газ против митингующих в Париже

Фото, видео: Reuters / Juan Medina; 5-tv.ru

Магазины и рестораны в спешке закрывают свои двери в надежде спастись от протестующих, а полицейские прибегают к все более серьезным мерам.

Массовая акция протеста в Париже все сильнее набирает обороты — спецназ применил слезоточивый газ против митингующих. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. Люксовые бутики на Елисейских полях уже закрылись в надежде защититься от протестующих.

Полицейские продолжают зачищать самое сердце Парижа от демонстрантов, только за сегодняшнюю ночь задержано не менее 80 человек. В пригородах Франции сегодня был официально введен комендантский час.

Беспорядки продолжаются уже не первый день. Они начались после того, как полицейский застрелил темнокожего 17-летнего подростка, который отказался выходить из машины по его просьбе. Правоохранитель в данный момент уже задержан, но протесты не стихают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как постепенно накаляется обстановка в центре Европы.