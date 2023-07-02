Фото, видео: 5-tv.ru

В Северной столице, несмотря ни на что, состоялся главный праздник всех выпускников — событие, которое ребята запомнят на всю жизнь.

В этом году школьные выпускные в европейской части России были скомканы субботней попыткой мятежа. В столичном регионе масштабный праздник перенесли на неделю, и вот сегодня выпускники Москвы собираются проводить школьные годы чудесные и сделать шаг во взрослую жизнь.

В Петербурге главный праздник выпускников страны 24го июня решили не отменять и не переносить. Уникальное шоу «Алые Паруса» собрало миллионы телезрителей в эфире Пятого канала, сотни тысяч человек на невских набережных и 70 тысяч собственно выпускников на Дворцовой площади. Среди приглашенных были и старшеклассники из новых российских регионов, а во время самого шоу был организован телемост с Мариуполем, городом-побратимом Петербурга, где тоже в порт зашла яхта с алыми парусами.

Также прямое включение было с линии фронта, где военкор Известий вместе с бойцами смотрели трансляцию.

«Алые Паруса» этого года, к слову, юбилейные — традиция зародилась 55 лет назад, получились не только потрясающе красивыми, как зрелище, но и поставили очень важные сейчас философские вопросы. Например, с чего начинается родина. Роман Ишмухаметов услышал ответы.

Праздник — «феерия». Праздник — мечта. Праздник-юбиляр. Праздник — вся страна! Раздвинув границы, культовые «Алые паруса» вновь вышли за пределы Невы. Фарватер для них — весь мир! Они вновь удивили, восхитили и оживили сказку. Когда бриг «Россия» скрылся в створе Троицкого моста, они решили еще немного задержаться в центре. Между вечерней и утренней зарей — лишь мгновение. И его обязательно надо запомнить.

«Первый рассвет взрослой жизни с какими мыслями встречаете, с какими чувствами?» — поинтересовался корреспондент.

«Знаете, это очень волнительно. Ты понимаешь, что это что-то новое, неожиданное. При этом, это настолько интересно, что тебе ждет в будущем», — ответила ему выпускница Снежана Алимова.

И это волшебное предвкушение — начала взрослой жизни — блестяще передали организаторы праздника. В этом году Алым парусам — исполнилось 55 лет. И этот большой путь выпускники и зрители прошли вместе с главным героем водно пиротехнической части шоу.

Вот он — совсем еще маленький мальчик — с бумажным корабликом в руках в 60-е… На излете того оттепельного десятилетия и берут свой исток «Алые паруса».

А вот — он уже выпускник в рубашке с широким воротом заканчивает школу. И пусть сегодня не носят расклешенных брюк и накрахмаленных белых фартуков — зато мечтают так же, как тогда… Мечты — вечны. И не подвластны времени и моде.

«Реализоваться максимально, чтобы людям делать людям только хорошее!» — поделилась своими Алина Дыкова.

Так же как и главный герой, который на глазах зрителей возмужал, так и многие из этих совсем еще молодых людей на Дворцовой — выбирают сегодня благородный путь служения стране. Дворцовая

«Я иду в армию, потому что я патриот России»;

«Военно-морской политехнический институт», — поделились планами виновники торжества.

Праздничная летопись длиной больше полувека. Каждое десятилетие на Дворцовой набережной и у Петропавловской крепости воссоздали очень точно!

Чтобы такие разные эпохи ожили перед зрителями — 30 плотников, столяров и бутафоров работали в мастерских два месяца. Киосков «союзпечать», светофоров, бочек с квасом, автобусных остановок, игровых автоматов — крупного реквизита, которого уже почти и нет в нашей жизни — мастера сделали больше 80!

«Да, будки телефонные 60-х годов, практически идентичные. Сделаны. Точная копия. С телефонами. Обратите внимание, телефон — тоже бутафорский. Неимоверное количество в этом году было реквизита. За пять лет первый раз такое. Собирали их с миру по нитке. Тот же мотоцикл я искал 1968 года, Урал. Надо было найти именно 68-го», — Станислав Цвечковский — художник-постановщик водно-пиротехнической части шоу «Алые паруса»

Также скрупулезно готовили и праздничный концерт — неотъемлемую часть «Алых парусов». На Дворцовой около 70 тысяч выпускников.

«Настроение отличное! Буду загадывать желание, связанное с карьерой», — поделился молодой человек.

И не только из Петербурга — от дальнего Востока до Калининграда. Здесь веселился — Хабаровск:

«Нам сказали 90 баллов и отличники — дают билеты. И вот мы здесь!»

Крым:

«Платье у тебя… Специально подбирала?» — спросил корреспондент обращая внимание на наряд алого цвета.

«Да, хотела выглядеть красиво в такой прекрасный вечер!» — ответила девушка.

Сибирь, Урал, Центр и юг страны. И конечно, выпускники из новых российских регионов.

«Петербург, привет!» — радостно кричат гости Северной столицы.

Сцену для праздника каждый раз придумывают заново. В этом году создали порталом в будущее. Высотой с шестиэтажный дом. Шириной в половину футбольного поля.

«Сцена-трансформер. По факту, зритель видел целых три сцены, а то и больше. В тот момент, когда один сегмент работал на зрителя, два других сегмента работали на перезарядку и как раз туда загружался новый и новый реквизит», — раскрыл секреты режиссер-постановщик шоу «Алые паруса» на Дворцовой площади Владислав Кабанов.

Отдельное шоу — скрытое от зрителей — за полминуты сменить декорации, выкатить на сцену автомобиль, например, и закрепить его надежно тросами, чтобы в нужный момент он так легко взлетел над сценой

Юлиана Караулова, The Hatters, Бурито, Гафур, Елена Темникова, Гаязов Броззерс культовая группа «Чайф» — и не только — два часа сорок минут дарили выпускникам такие нужные после волнительных экзаменов положительные эмоции и радость.

Изображения на гигантских экранах сцены, заставку лучшего выпускного страны создавали в этом году с помощью искусственного интеллекта.

«Это вообще много часов генерации. Это было в течение двух недель, то есть, это практически все рабочие дни», — промт-инженер Алина Кочетова.

И вот он момент, который они ждали все школьные годы.

«Бриг Россия уже на Неве. Он идет со скоростью около восьми узлов — это всего пятнадцать километров в час — ровно так, чтобы каждый успел разглядеть те самые заветные Алые паруса», — Роман Ишмухаметов.

И услышать песню, которая появилась в тот же год, что и сам праздник. Такую простую, понятную, родную — известную всем — «С чего начинается родина». Новую интонацию в нее вдохнул автор и исполнитель Шаман. Уже после праздника нам в интервью он признается, что это было незабываемо.

«В моей памяти остался этот момент просто одухотворенности, красоты и подъема и всей масштабности мероприятия, когда ты стоишь на корабле и это действительно поешь потрясающую песню», — прокомментировал певец.

Голос Шамана гремел под оглушительную канонаду из 72 тысяч залпов салюта — небо буквально превратилось в гигантское полотно, на котором прямо на глазах изумленных зрителей творился шедевр.

«И это самое лучшее, что я видела в жизни. Ничего с этим не сравнится!»;

«Я такого в жизни, честно, никогда не видела. Я очень рада, что мне удалось это увидеть своими глазами», — поделились эмоциями выпускники.

Можно ли бы такое представить в далеком 68- ом, когда парусник впервые прошел по Невской акватории? Этот вопрос мы задали Александру Волгину, выпускнику 68-го года, который был на самых первых парусах.

«Сегодня было что-то совершенно невероятное», — заявил Волгин.

Судьба забросила Александра в Канаду, там он прожил все последние годы. Но в этом приехал в родной Петербург.

Здесь, на территории шоу-пространства Ленинград-центра, на выставке «Алые Паруса вместе с Россией» он, вместе со своей семьей — прикоснулся к истории уникального праздника.

«Сертификат подлинности и часть контура паруса с „России“ этого года в качестве сувенира теперь ваш», — вручил ему подарок один из организаторов выставки.

И вспомнил свою юность, свои первые «Алые Паруса»…

«Я узнал случайно в газете были объявления, я видел это в газете объявление Алые паруса. Интересно стало, я же читал Грина, а кто читал Грина, тот Алые паруса не забудет», — отметил Александр Волгин.

В 90-е бриг вообще на какое-то время исчез из невской акватории. И только в 2005 благодаря Акционерному Банку «Россия», правительству Петербурга и Пятому каналу праздник вернулся. Он так же развивался вместе со страной — завоевывал международные награды, но что гораздо важнее — всегда оставался в сердцах — выпускников! Второй год подряд праздник проходит и на берегу Азовского моря в Мариуполе. Ведь «Алые Паруса» — это про единение россиян, про уверенность в будущем.

Позади еще один праздник, еще одна короткая летняя ночь, когда сказка ожила. Уроки, классные часы, линейки — все это уже прошлое. Парусник скрылся за горизонтом. Но он обязательно вернется в следующем году.