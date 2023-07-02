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В Германии признали, что их государство супердержавой не является, поэтому планируют сделать верный выбор и примкнуть к более сильному игроку на политической арене.

Центральный конфликт века развернется между США и Китаем, заявил будущий посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф, представляющий Свободную демократическую партию. Своим мнением он поделился с изданием Welt am Sonntag, призвав сплотиться с союзниками.

«Мы, немцы, должны ясно понимать, что глобально не являемся ни мелким игроком, ни супердержавой. Центральный конфликт XXI века развернется между США и Китаем. И тут надо определиться, на какой стороне мы находимся», — отметил он.

Политик добавил, что сейчас Германия слишком зависима от Китая в разных сферах — и в плане закупки сырья с готовой продукцией, и продаж определенным компаниям. Немецким бизнесменам в КНР при этом не стоит забывать брать во внимание риски конфликта между Вашингтоном и Пекином. И в нынешней ситуации очевидны выгоды трансатлантического союзничества.

«Как европейцы мы должны сплотиться и занять сторону нашего демократического партнера», — подытожил он.

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