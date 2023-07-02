🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки растущей Луны будут тихими и спокойными. Одним представителям зодиакального круга нужно делать больше добра ближним, другим же — приберечь финансы.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 июля. Наступил спокойный и размеренный денек, предвещающий победу мудрости над эмоциями. Не исключена повышенная эмоциональность и обидчивость, сегодня нельзя ссориться, нужно постараться держать себя в руках. День благоприятен для покоя, любви ко всем ближним и занятий благотворительностью.

♈ Овны

Выражение благодарности своим близким за простые радости жизни — это самое волшебное чувство, Овны. Если будете контролировать свои желания и относиться к другим с пониманием, это принесет позитивные плоды. Помните, что работая в команде и не перетягивая одеяло на себя, вы возвысите свою личность в глазах окружающих вас людей. Посмотрите на ситуацию под разными углами, чтобы осознать, что действительно важно для вашей жизни, а что вам только мешает.

Космический совет: поддерживайте гармонию в своем сердце и дарите окружающим душевный покой.

♉ Тельцы

Мы можем иногда не чувствовать поддержку судьбы, но на самом деле, она есть, Тельцы. Вы должны всегда помнить о том, что не одиноки, у вас есть люди, которые готовы в трудный момент протянуть руку помощи. Пришло время для осознания, какие вы особенные и как вы любимы близкими. Ваша личность требует духовного роста и кармического очищения. Позвольте себе отпустить трудности и двигаться дальше.

Космический совет: любовь к себе сегодня станет вашим самым лучшим другом.

♊ Близнецы

Наберитесь немного терпения сегодня. Ваша интуиция четко подсказывает вам, что нужно сделать для того, чтобы начать наконец жизнь своей мечты. Остановитесь и подумайте, не чувствуете ли вы себя потерянными из-за того, что смотрите на других и пытаетесь достичь успехов назло окружающим? Найдите минутку, чтобы прислушаться к своему сердцу и начать следовать исключительно по своему собственному индивидуальному пути.

Космический совет: бегите навстречу чувствам, а не материальным вещам, чтобы достичь по-настоящему грандиозных целей.

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♋ Раки

Раки, успокойтесь. Вы уже все знаете и умеете, у вас есть абсолютно все, что нужно для достижения своей цели. Похвально то, что вы так сильно хотите учиться и развиваться, но не забывайте, что есть множество других важных вещей в жизни. Позвольте ветру перемен подхватить вас, не бойтесь плыть по течению. Оказывайте поддержку в отношениях и доверяйте своим чувствам, ваше сердце вас не обманывает.

Космический совет: остановитесь ненадолго и позвольте себе насладиться жизнью. Вы упорно трудились, чтобы достичь этой точки, теперь приготовьтесь пожинать плоды.

♌ Львы

Любовь и забота ваших близких обеспечат вам сегодня надежную защиту, Львы. Даже если иногда вам кажется, что весь мир против вас, это не так, вокруг достаточно настоящих друзей. Сила добра — вот, что по-настоящему ценно и важно. Что бы вы не испытывали прямо сейчас, не рубите с плеча, хватит вечно задаваться вопросами, почему все идет так, как идет, потому что всему свое время.

Космический совет: поберегите свои силы, найдите время, чтобы украсить свое тело и свой разум.

♍ Девы

Жизнь — это смесь рутины с маленькими всплесками позитивных событий. Но именно повседневные мелочи по-настоящему украшают нашу судьбу, Девы. Так что начните наслаждаться сегодняшним обыденным днем и используйте его как возможность обнулить весь негатив. Вам не нужно все время бежать впереди паровоза, потому что самое главное — это забота о себе.

Космический совет: сегодняшний день — это не конец вашего успеха, а просто вынужденная остановка для дозаправки.

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♎ Весы

Проявите к себе немного любви, Весы, этого требует ваше психическое, физическое и энергетическое здоровье. Добавьте в свой день немного натуральных ароматов — например, цветов или эфирных масел на основе лаванды, и наконец успокойте свои чувства. Не торопитесь, почитайте книгу, чтобы узнать что-то новое. У некоторых из вас могут возникнуть конфликтные ситуации с авторитарным и властными людьми, поэтому сегодня хороший день, чтобы сбалансировать свои мысли и эмоции.

Космический совет: вместо того, чтобы зацикливаться на том, что реально, а что фальшиво, будьте благодарны за то, что это вообще присутствует в вашей жизни.

♏ Скорпионы

Вы в безопасности, Скорпионы! Сегодня все будет идти как по маслу, вам будет осуществляться поддержка на всех уровнях свыше. Вы заслужили наконец немного выдохнуть, вот-вот вы забьете гол в ворота успеха. Продолжайте в том же духе и не дайте сопернику сломать вас. Если хотите, можете обратиться за помощью к близким, они дадут действительно полезные советы.

Космический совет: пришло время проявить себя, чтобы с достоинством преодолеть все трудности.

♐ Стрельцы

Если распыляться на множество разных вещей, вы очень скоро выдохнетесь и у вас не останется ресурсов на по-настоящему ценные моменты. Сосредоточьтесь на том, чего хочет ваше сердце, Стрельцы. Примите текущую реальность такой, какая она есть. Все расцветает в тот момент, когда начинаешь проявлять любовь к окружающему миру. Вы не одиноки, помните об этом.

Космический совет: сосредоточьтесь на отношениях и дружбе сегодня, чтобы почувствовать окружающую любовь.

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♑ Козероги

Если вы задавались вопросами о смысле жизни, ходе течения судьбы, то самое время прекратить это делать. Козероги, иногда нужно извинится перед самими собой и своими мечтами за то, что не доверяли им полностью. Выйдите на улицу, вдохните полной грудью, прогуляйтесь пешком или даже займитесь йогой. Делайте перерывы, когда вам этого хочется, и не позволяйте своим нервам мешать вам решать, что делать.

Космический совет: пусть ваша вера в себя будет больше, чем ваши страхи из-за возможных неудач.

♒ Водолеи

Если вы давно чувствовали, что белая полоса вот-вот начнется, вы были абсолютно правы. Самое время принимать подарки судьбы, откройте для них свое сердце. Важно чувствовать себя живыми и испытывать самые честные эмоции, Водолеи. Время, когда вас использовали другие для своей выгоды, прошло, но не стоит все равно переставать доверять своей интуиции. Цените свое время как самый важный и ценный ресурс.

Космический совет: выбрасывайте ненужные вещи и уходите от людей, которые не приносят вам радости.

♊ Рыбы

Не стоит бояться того, что время бежит слишком быстро, потому что торопится некуда. У вас есть способности для того, чтобы спокойно оценить ситуацию. Рыбы, ваш талант к анализу поможет вам двигаться вперед, и поверьте, это видят все окружающие. Многие втайне вами восхищаются, воспользуйтесь этим по-максимуму. Вы можете отпустить все страхи и сомнения.

Космический совет: у вас есть свобода выбора, поэтому делайте то, что приносит вам счастье.

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