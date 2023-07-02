Пассажирский самолет из Тель-Авива готовится к экстренной посадке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Mainka; 5-tv.ru

На борту находится более 300 людей. На въезде в аэропорт случилась пробка из-за большого количества машин скорой помощи.

Пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании United Airlines готовится к экстренной посадке в израильском аэропорту Бен-Гурион. В аэропорту объявлена чрезвычайная ситуация второго уровня. Об этом сообщает The Jewish Express.

По предварительной информации, на борту разгерметизация кабины из-за разбитого иллюминатора. На воздушном судне находится более 300 людей, рейс следовал из Тель-Авива в Нью-Йорк. На въезде в аэропорт случилась пробка из-за большого количества машин скорой помощи, кадрами делится 5-tv.ru.

Upd 1:03: самолет приземлился в аэропорту.

Ранее 5-tv.ru показал видео с обстановкой в Пулково после задымления самолета.