В Хорватии неизвестный открыл стрельбу по людям на улице

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Район в городе Сисак полностью блокирован, «стрелку» удалось скрыться.

Неизвестный мужчина начал стрельбу по людям на улице в городе Сисак в центральной части Хорватии. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает Хорватское телевидение и радио.

Стрелок вел огонь из автомата Калашникова. В данный момент, на месте большое число полицейских сил. По неофициальной информации, район полностью блокирован, так как преступнику удалось скрыться. Также известно о нескольких пострадавших и одном погибшем. Перед побегом мужчина поджег дом, сейчас пожарные активно тушат возгорание на трех объектах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в результате стрельбы в аэропорту Кишинева возбуждено уголовное дело о теракте.