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Штаты планируют прибегнуть к таким мерам из-за провального хода украинского контрнаступления.

Конфликт на Украине дал США уникальную возможность для вербовки агентов в России, и американская разведка не намерена ее упускать, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс, выступая с лекцией в Великобритании. По его мнению, среди россиян якобы будет расти недовольство из-за проведения спецоперации.

«Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность нам в ЦРУ, которое в основе своей является разведывательной службой, работающей с людьми. Мы не позволяем себе ее упустить», — процитировало Бернса агентство Reuters.

Вместе с тем еще недавно Бернс во время поездки на Украину обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца года. Об этом сообщила газета The Washington Post. Также он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством местного разведсообщества. Целью визита было подтверждение приверженности вашингтонской администрации обмену разведданными.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин собщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США пытаются вести вербовку желающих вступить в ВСУ среди курдских отрядов.