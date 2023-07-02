«Привязывали на веревке»: Инин вспомнил, как провозил контрабандный алкоголь

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У сатирика было несколько методов нелегального ввоза через таможню разных предметов.

Юморист Аркадий Инин вспомнил, как 30 лет назад провозил через таможню разные предметы. У него была своя система, которой он еще и обучал своих коллег. О том, как он старался привезти из-за границы все, что только можно, Инин рассказал в эфире одной из программ на федеральном телеканале.

«Мы выходили на берег и менялись, провозили не только алкоголь, но и фотоаппараты советские, командирские часы, значки с Ленином. Что касается алкоголя, то это был главный предмет. Например, я путешествовал с женой и сыном, мы приехали в Египет. Тогда были пышные юбки-колокол. Инке (жене — Прим.ред.) мы привязывали на веревке бутылку шампанского. Вот один был способ удачно его проносить», — признался Инин.

Были и другие методы у артиста. Так, он пытался психологически уговорить таможенника пропустить его.

«Таможенники же разные бывают: ленивые, очень суровые. Надо смотреть в глаза. Третье — на жалость давить, прихрамывать, держаться за зуб. Они же тоже люди. Но это не всегда срабатывало. Бывало, что и отбирали», — добавил он.

К слову, несмотря на смешные моменты из прошлого, юморист признался — он тяжело переживает утрату жены и младшего сына. Супруга знаменитости скончалась в 2021 году. В браке они прожили 60 лет. Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба. Писатель от горя почти перестал есть. А спустя год не стало сына Константина. Он скончался в турецком отеле во время отпуска. Мужчине было 44 года, и он так и не обзавелся семьей, поскольку, по словам отца, был «женат на работе». Писатель отметил, что сын никогда не жаловался на здоровье, однако перед смертью у него были симптомы инфаркта.

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