«Военный психоз»: госсекретарь МИД Венгрии заявил об ошибках в политике ЕС
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: в политике Брюсселя царит военный психоз
Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Classen
Перед Европой вновь нависла серьезная экономическая опасность.
Политика Брюсселя не просто ошибочна, она еще и вредна, так как в ней царит настоящий «военный психоз». Об этом в социальных сетях заявил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер. Дипломат предупредил о том, что в данный момент над Евросоюзом нависла новая угроза в виде экономического кризиса.
«Политика Брюсселя плохая, ошибочная и вредная. Брюссель хочет и поддерживает продолжение войны, там царит военный психоз, а это означает физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу», — сообщил государственный деятель.
Менцер подчеркнул, что если смотреть на количество сторонников мира в глобальном масштабе, то их явное большинство, но вот в трансатлантическом мире, к сожалению, все совершенно наоборот.
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