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Перед Европой вновь нависла серьезная экономическая опасность.

Политика Брюсселя не просто ошибочна, она еще и вредна, так как в ней царит настоящий «военный психоз». Об этом в социальных сетях заявил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер. Дипломат предупредил о том, что в данный момент над Евросоюзом нависла новая угроза в виде экономического кризиса.

«Политика Брюсселя плохая, ошибочная и вредная. Брюссель хочет и поддерживает продолжение войны, там царит военный психоз, а это означает физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу», — сообщил государственный деятель.

Менцер подчеркнул, что если смотреть на количество сторонников мира в глобальном масштабе, то их явное большинство, но вот в трансатлантическом мире, к сожалению, все совершенно наоборот.

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