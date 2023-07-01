Зеленский предложил фантастическое условие для мирного диалога с Россией

Зеленский назвал условием для диалога с РФ возвращение к границам до 1991 года

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Президент Украины противоречит сам себе.

Нереалистичное условие для переговоров России и Украины выдвинул украинский лидер Владимир Зеленский.

«Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины», — приводит его слова издание РБК-Украина.

Заявление украинского главы, кстати, полностью противоречит подписанному им же указом, по которому представителям власти Незалежной запрещается вести переговоры с Россией.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

В сентябре 2022 года ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в регионах референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле оценили возможность начала переговоров по Украине в июле.