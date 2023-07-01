Воздушный шар с пассажирами упал в Махачкале: есть пострадавшие?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael; 5-tv.ru

В прокуратуре заявили, что есть пострадавшие, но пилот говорит об обратном. Кому верить?

Во время экскурсии в Дагестане над Махачкалой 1 июля упал воздушный шар. Стало известно, что парящий аппарат врезался в гору Тарки-Тау. В этот день в Дагестане было ярко и светло.

Прокуратура республики начала проверку в связи с падением воздушного шара. В ведомстве ответили, что есть пострадавшие.

В ведомстве собираются оценить соблюдение правил безопасности и другие требования закона, которые нужно соблюдать при оказание подобных услуг.

Сайту 5-tv.ru стало известно, что пилот отрицает падение. Он называет происшествие штатной ситуацией. Также он отметил, что среди пассажиров пострадавших нет. Он заверил, что люди, которые с ним летали, уехали на свой машине и не обращались в больницу.

В Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России отметили, что в регионе началась доследственная проверка по факту жесткой посадки воздушного шара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека разбились на дельтаплане под Челябинском.