Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла девяти километров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Местные власти организовали раздачу воды водителям и пассажирам.

Длина автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края превысила девять километров. Кадры огромного скопления машин появились в распоряжении 5-tv.ru.

В краснодарском оперштабе ранее сообщили, что муниципальная администрация организовала раздачу воды водителям и пассажирам автомобилей, оказавшихся в пробке. Также помощь людям оказывает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

В оперштабе предупреждают, что по Керченской паромной переправе переехать на полуостров может только грузовой транспорт с продуктами питания и товарами первой необходимости. В связи с этим направляющихся в Крым водителей просят учитывать дорожную ситуацию и напоминают, что скорость досмотра на мосту зависит в том числе от того, сколько вещей имеют при себе туристы.

До этого министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале, что время ожидания досмотра на Крымском мосту превышает два часа, несмотря на вывод дополнительных сотрудников на линии досмотра. Глава ведомства принес извинения гражданам за неудобства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Крыма Сергей Аксенов заявил о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе Крыма.