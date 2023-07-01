«Влияет на эстетику»: почему важно стричь кончики волос?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mari Barlow; 5-tv.ru

Необходимо ходить в парикмахерскую хотя бы раз в месяц, чтобы освежать состояние волос.

Многие девушки не придают особого значения стрижке секущихся концов, однако делать это очень важно, если вы хотите выглядеть ухоженно и красиво. Основатель школы колористики, создатель бренда по уходу за волосами Татьяна Лисина в комментарии 5-tv.ru рассказала, почему важно чаще посещать стилиста.

Эксперт отмечает, что волос — это ороговевшая неживая субстанция, но в ней есть элементы, которые отвечают за эластичность, гибкость блеск и здоровый вид волос. Чем больше длина, тем меньше этих компонентов содержится в структуре волоса, так как волос подвергается каждодневным манипуляциям: сушке феном, расчесыванию и воздействию шампуня. Это тоже является разрушающим фактором, не говоря уже о процедурах окрашивания.

«Как правило, кончики волос являются обезвоженными и сухими, что портит весь эстетический вид, волос истончается и выглядит плотным срезом, поэтому рекомендую подстригать кончики волос хотя бы раз в месяц. На сам рост волос это никак не влияет, а влияет лишь на эстетику. Нет ничего хуже вида некрасивых сосульчатых волос», — считает специалист.

Лисина рекомендует подключать в домашний уход такие компоненты как депантенол, сквалан, масла и качественный силикон. Они помогут напитать структуру, а силикон качественно запечатает все это внутри волоса.

«Стригите кончики и будьте красивыми. Длинна — ни что, красивый вид — все!» — заключила она.

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