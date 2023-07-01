«У меня были другие планы»: Тодоренко рассказала о схватках в спортзале

Регина Тодоренко рассказала, что во время схваток не поехала в роддом, а занималась в тренажерном зале

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Знаменитость рискнула своим здоровьем ради достижения идеальной фигуры.

Телеведущая Регина Тодоренко воспитывает двоих детей и любит рассказывать своим поклонникам об особенностях беременности или материнства. На днях звезда вспомнила, как в день родов пошла в тренажерный зал, чтобы сжечь лишние килограммы. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«Приложение предупреждало меня каждые 15 минут о том, что пора в роддом. Но у меня были другие планы — я пошла в тренажерный зал и проживала схватки там», — рассказала знаменитость.

Телеведущая замужем с 2019 года, вместе с супругом она воспитывает двух сыновей Мирослава и Михаила.

Недавно Регина Тодоренко покормила сына грудью прямо на работе. Этим она вызвала бурю негатива со стороны подписчиков.

Ранее 5-tv. ru рассказывал, что Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки.