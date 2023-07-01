Зеленский пожаловался на затягивание обучения украинских пилотов управлению F-16

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Глава киевского режима указал на отсутствие графика тренировочных миссий.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на затягивание обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16, заявив, что у него есть вопросы к «уважаемым партнерам» на Западе.

«Есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16? Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я думаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Зачем они это делают, мне неизвестно», — заявил Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Неделю в интервью BBC глава киевского режима заявил, что его страна намерена использовать истребители F-16 уже через шесть-семь месяцев.

В свою очередь Госдеп еще в мае заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 и обучение украинских летчиков — приоритет для США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что истребители F-16 будут гореть на Украине точно так же, как горят танки Leopard.