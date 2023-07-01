От монахов УПЦ потребовали покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Киевские власти потребовали от монахов УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру за три дня

Фото: Игорь Яшкин / ТАСС

Украинский минкульт запретил обитателям монастыря доступ в его помещения.

Киевский режим потребовал от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля. Это следует из письма украинского министерства культуры, в котором говорится о запрете доступа монахам в помещения монастыря. Письмо опубликовал адвокат лавры протоиерей Никита Чекман в Telegram-канале.

«Приказом заповедника [Киево-Печерская лавра] создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них в заповедник», — говорится в документе.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической УПЦ Павлу. Первого апреля его отправили под домашний арест по обвинению в оправдании российской «агрессии», а также в бунте против действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в парижском Лувре подтвердили вывоз во Францию древних икон из Киево-Печерской лавры.