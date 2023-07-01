В Карелии автобус с 40 пассажирами перевернулся в результате ДТП

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По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Туристический автобус с 40 пассажирам перевернулся в Лахденпохском районе Карелии. О ДТП сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем Telegram-канале. По словам чиновника, в аварии пострадали четыре человека. Есть ли среди них дети, не сообщается.

В МВД по Карелии уточнили, что в салоне автобуса в момент аварии находился 41 человек, двоих из них госпитализировали. Причиной ДТП, по предварительной версии, стало то, что водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал на обочину и перевернулся. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Там Toyota Prius выехала на встречную полосу и врезалась в грузовую машину Isuzu Forward.