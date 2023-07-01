Как из фильма ужасов: Климова напугала общественность одним фото

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Грим актрисы не пришелся по вкусу подписчикам.

Поздним вечером российская актриса Екатерина Климова опубликовала фотографию, на которой ее не сразу узнали фанаты. Внешний вид артистки вызвал смешанные эмоции у публики. У нее черные круги на глазах, впалые щеки и торчащие кости. Многие обеспокоились, не больна ли красавица российского кинематографа. Снимок можно посмотреть в материале издания 7Дней.ru.

На самом же деле кадр был снят после спектакля, в котором участвует Климова, поэтому ее образ — это всего лишь грим. Актриса играет Маргариту в постановке «Мастер и Маргарита». Это последний раз в этом сезоне, когда она вышла на сцену в этом образе. Теперь стало понятно, что нежная и хрупкая по натуре артистка может профессионально перевоплощаться в роковую ведьму.

«Сегодня закрываем сезон в ДК Выборгский с любимым „Мастер и Маргарита“. До встречи осенью… Ваша Маргарита Николаевна», — подписала фотографию актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Климова в дерзком мини собрала на себе все взгляды гостей кинопремии.