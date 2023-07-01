«Сожгли кожу и делаем по ней пилинг»: какие фрукты вреднее остальных

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

Абсолютно любой продукт, даже самый полезный может нанести вред организму. Но как это могу сделать с виду безобидные ягодки?

Несмотря на то, что мы часто слышим фразу «ешь фрукты — они полезные», помимо витаминов, они могут наносить и вред организму. Но как? 5-tv.ru решил уточнить у диетолога Елены Соломатиной о том, какие же фруктовые плоды пагубнее остальных.

По словам эксперта, абсолютно любой продукт, даже самый полезный, может нанести ущерб человеческому телу. Например, овсяная каша может быть вредна, ведь в ней содержатся фитиновые кислоты.

Во-первых, еда может оставить повреждения из-за чрезмерного потребления. А, во-вторых, некоторые дары природы имеют свойство негативно влиять на конкретного человека в определенном случае.

«Дело в том, что фрукты, овощи — это вещества достаточно активные. И в каких-то находятся определенные кислоты. И, соответственно, их нежелательно есть, особенно в большом количестве, натощак. И нежелательно их есть людям, у которых есть расстройства пищеварительного тракта, какие-то воспалительные заболевания, гастриты, язвы и прочее», — объясняет диетолог.

Если человек съест какой-то кислый фрукт, и его щелочь попадет на раздраженную слизистую, то может усилиться боль или сама язва.

«Поэтому такие ягоды, как крыжовник, смородина, клубника, кислые яблоки, апельсины необходимо исключить», — утверждает врач.

Также раздражающим воздействием будет обладать ананас. Если его съесть на голодный желудок, то начинается изжога или другие более сильные последствия.

По словам Соломатиной, любые фрукты, овощи все равно содержат клетчатку. И есть такие, в которых ее достаточно много. С одной стороны, это очень правильно, ведь она обеспечивает продвижение еды по тракту, формирует пищевой комок, улучшает действие кишечника, выводит лишние токсины, сахара, жиры.

Однако для тех, кто страдает проблемами с кишечником, это чревато. Ведь клетчатка, по словам специалиста, как «пилинг», который убирает верхний слой эпителия.

«Представьте, если такой пилинг мы будем делать на поврежденном месте. Сожгли кожу и делаем по ней пилинг», — сравнивает болевые ощущения эксперт.

У тех людей, кто не приучен к употреблению овощей и фруктов, начинается брожение или же какой-то дискомфорт в животе, так как микробиом будет не подготовлен к приходу «хорошей» пищи.

«А наши вредные бактерии они ждут от нас, опять же, вредной еды. Сахара, обработанных белков, жиров, той же колбасы и так далее. Он привык и уже знает, поэтому там начинаются возмущения, не те ферменты вырабатываются и так далее», — считает специалист.

Сладкие ягоды и фрукты, например, яблоки, персики, абрикосы, виноград, бананы, черешня, — содержат большое количество сахара. Эксперт говорит о том, что несмотря на то, что количество белого вещества там не так много, как в пакетированных соках, они могут быть губительны для определенной группы лиц.

«Все равно этот сахар не будет полезен людям с диабетом или с лишним весом, с непереносимостью глюкозы, то есть тем, у кого есть резистентность к глюкозе и инсулину», — подытоживает врач.

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