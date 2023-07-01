Умер прокурор Чувашии Андрей Фомин

Фото: epp.genproc.gov.ru Сайт Прокуратуры Чувашской Республики

Сообщение о смерти и соболезнования опубликовали коллеги погибшего.

Прокурор республики Чувашия Андрей Фомин ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Как уточняется на сайте ведомства, прокурор умер 1 июля 2023 года.

Он родился в 1965 году и с 1992 года служил в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашской Республики. С 2014 по 2020 годы он занимал пост первого заместителя прокурора республики Крым.

Генпрокурор РФ и коллеги выразили соболезнования родным и близким погибшего.