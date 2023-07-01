Теневые переговоры: Боррель заявил о «важных событиях» на Украине в ближайшие дни

Боррель заявил об ожидании «очень важных» событий по Украине при председательстве Испании

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

По его словам, это может произойти на поле боя.

Украину ожидают «очень важные события» во время председательства Испании в Совете Европейского союза. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE.

«Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта», — сказал Боррель.

Также он добавил, что возможность мирных переговоров между Украиной и Россией еще в силе и решения можно ожидать на днях.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что знает быстрый способ завершения конфликта на Украине. По его словам, прекращение военной поддержки киевского режима со стороны Европы вынудит ВСУ сдаться в кратчайшие сроки. Однако в ЕС не заинтересованы в поражении Киева.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Боррель заявил о нехватке в ЕС материалов для производства боеприпасов.