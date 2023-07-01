Венки завяли, сорняки выросли: как выглядит могила «главного цыгана СССР» Сличенко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

За два года после смерти артиста на месте захоронения так и не появился памятник.

Два года назад умер народный артист СССР Николай Сличенко, который являлся художественным руководителем театра «Ромэн». Главный цыган советского союза скончался на 87-м году жизни. Мужчина погиб из-за болезни легких, которая отравляла его жизнь в течение многих лет. Заболевание обострилось после того, как Николай Алексеевич переболел коронавирусом. Вслед за ним умерла его жена актриса Тамилла Агамирова.

Через несколько лет после смерти на могиле артиста так и не появился памятник. Заметно, что за захоронением никто не приглядывает, все заросло сорняками, а венки завяли. По кадрам 5-tv.ru заметно, что могилу так и не успели привести в божеский вид.

Биография

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Когда ему было семь лет, началась Великая Отечественная война. Вскоре погиб его отец — был расстрелян нацистами. После войны мальчика отправили в цыганский колхоз, где он работал наравне со взрослыми.

Коллеги театрала отмечали, что у талантливого мальчика с детства была мечта — уехать в столицу в театр «Ромэн». К слову, в Москву его провожали всем цыганским колхозом. Чтобы ему хватило денег на дорогу до Москвы, даже продали мешок пшеницы.

В 1951 году желание сбылось, мужчина стал артистом вспомогательного состава в музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн». С этого момента его карьера на театральном поприще круто пошла вверх.

Актер сыграл более 60 ролей в театре, снялся во множестве фильмов, в том числе в картинах «В дождь и солнце», «Трудное счастье», «Мы — цыгане».

Спустя 26 лет работы в театре «Ромэн» он занял пост художественного руководителя.

Личная жизнь

Согласно открытым источникам, у народного артиста СССР было четверо детей, один внук и два правнука.

Николай Алексеевич был дважды женат. Первый брак распался из-за неверности актера. Мужчину часто видели в обществе его фанаток, которые, как известно, расплачивались за него в общественных местах. Смириться с разгульным образом молодого цыгана женщина не смогла и подала на развод. Спустя некоторые время он встретил другую.

От первой супруги остался общий сын Алексей, который из-за пристрастий к игромании лишил мать квартиры и задолжал большую сумму. Женщину отправили в дом престарелых, где по признанию знакомых, она хранила пластинки и фотографии бывшего мужа.

Со второй любимой — Тамиллой Сличенко — он построил семью и прожил вместе более 60 лет. Этот брак смог вынести сумасшедшую славу и сделать обоих счастливыми. В семье родились дочь и два сына.

Вдова всего на два месяца пережила возлюбленного. Она умерла на 94-м году жизни. Поклонники звездной пары верят, что женщина не выдержала разлуки с любимым. Сам Сличенко считал, что они с супругой были предназначены друг другу свыше

По воспоминаниям театрала, будущая жена сразу произвела на него впечатление. По словам артиста, увидев «ту самую», он впал в полуобморочное состояние. Однако решительных действий предпринимать не стал, потому что на тот момент был женат на другой. Спустя восемь лет, несмотря на общего ребенка, пара распалась. Однако руки ухожер добился не сразу.

Тамилла Агамирова была гордой женщиной. Она не сразу приняла ухаживания, хотя он всеми силами пытался завоевать сердце избранницы. Доходило до того, что Сличенко пел серенады под окном. Через пять лет она «сдалась».

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