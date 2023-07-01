ВС РФ пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Антоновский

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Армией РФ также были уничтожены несколько автомобилей и артиллерийская система США.

За прошедшие сутки на херсонском направлении было уничтожено до 30 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, также были истреблены четыре автомобиля и американская артиллерийская система М777.

«Кроме того, ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский», — говорит Конашенков.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки.