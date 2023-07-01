ВС РФ нанесли групповой удар по группировке ВСУ «Донецк»
Денис Птицын 39 0
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Пункты управления ВСУ поражены высокоточным ударом.
Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Миноборонф РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также добавил, что удар был нанесен оружием морского и наземного базирования.
"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - заключил Конашенков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе в Краматорске.