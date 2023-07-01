Сгоревшие авто и тысячи задержанных: что творится в неспокойной Франции

Около тысячи человек задержали во Франции во время беспорядков минувшей ночью

Фото: Reuters / STEPHANIE LECOCQ

За прошедшую ночь сгорело 1350 машин и 234 здания. Что будет дальше?

Франция продолжает кипеть от эмоций протестующих и полицейских. Только за одну прошедшую ночь правоохранительные органы задержали 994 радикальных участника беспорядков. Об этом сообщает телеканал BFM.

Получается, что количество задержанных растет с каждым днем, ведь только в прошлую ночь было задержано всего 875 человек. По словам журналистов телеканала, за эти дни пострадали уже 79 полицейских, а за одну ночь ранены — 249 сотрудников.

По традиции, по всей Франции горят автомобили. За прошедшую ночь сгорело 1350 машин и 234 здания. На данный момент самые массовые беспорядки происходят в Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо и пригородах Парижа.

Беспорядки во Франции продолжаются уже несколько дней. Они начались после того, как полицейский застрелил темнокожего 17-летнего подростка, который отказался выходить из машины по его просьбе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как массовые беспорядки в Париже набирают обороты.