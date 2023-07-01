Украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выселение

RTE: в Ирландии нескольким десяткам украинских беженцев пришло уведомление о выселении из монастыря в течение 24 часов

Фото: www.globallookpress.com / Nikita Tsitsagi

Почему украинцев решили резко выселить из маленького городка?

Беженцев с Украины решили выселить из Ирландии. Об этом сообщает RTE.

По информации издания, всем новоприбывшим в страну украинцам дали всего сутки на выселение из пункта временного размещения в городе Голуэй. К этому моменту в местном монастыре проживали около 40 беженцев с Украины. Теперь им пришло официальное уведомление.

«Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом», — рассказала одна из беженок.

Как утверждают местные СМИ, данное решение властей связано с «существенными вопросами к пожарной безопасности».

До этого стало известно, что мечты украинских беженцев, которые уехали в Великобританию в надежде на программу «Дома для Украины», рухнули из-за некомпетентности чиновников и бюрократического ада. Вообще, с проблемами украинские беженцы сталкиваются почти во всех в странах Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как британцы жестко ответили украинским беженцам.