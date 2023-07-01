Военные РФ зачистили от ВСУ район у Антоновского моста

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Российские бойцы проявили настоящую смелость и находчивость.

В районе Антоновского моста российские военнослужащие группировки «Днепр» зачистили территорию на левом берегу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, военные РФ проявили смелость, решительность и находчивость, поэтому противник был разгромлен в короткие сроки.

«Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты», — написал Сальдо.

Также он добавил, что больше никаких плацдармов на левом берегу нет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что происходит у Антоновского моста в Херсонской области.