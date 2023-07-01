Россия и Куба возобновили авиасообщение
Денис Птицын 41 0
Фото: Фото: www.globallookpress.com / Angelika Warmuth
Первый рейс уже вылетел из столичного аэропорта.
Авиасообщение возобновлено между Россией и Кубой. Первый с прошлого года рейс вылетел из аэропорта Шереметьево.
Как следует из данных Flightradar24, борт вылетел из Москвы и проследует в кубинский город Варадеро.
Согласно расписанию «Аэрофлота», перелеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам. А с сентября будут осуществляться вылеты и по вторникам.