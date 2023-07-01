«Притяжение земное»: Никита Малинин рассказал, как чуть не изменил жене

Певец Никита Малинин рассказал, что его жене было очень тяжело смотреть на него с Вебер

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитость признался, что его жене было очень сложно пережить этот период его карьеры.

Российский певец Никита Малинин признался, что время проекта «Фабрика звезд» у него была возлюбленная, но он все равно флиртовал с Марией Вебер. Об этом он рассказал в недавнем интервью Яне Чуриковой.

По его словам, его привлекла участница группы «Тутси» Вебер.

«Притяжение земное, и все. Не соображаешь. Мозг отключается», — рассказал Малинин.

Тем не менее, его девушка Наталья все вытерпела, хотя наблюдать за флиртом своего жениха с другой было очень тяжело. В 2008 году Никита Малинин женился на ней, также у супругов подрастает сын. Более того, Наталья и Никита вообще знакомы со школы.

Кстати, телеведущая Яна Чурикова всегда заверяла журналистов о том, что все романы на «Фабрике звезд» были настоящими, а не какими-то постановками. Единственное, выпуски монтировались таким образом, чтобы усилить впечатление зрителей от тех самых эмоций, которые были в действительности между участниками.

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