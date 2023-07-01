«Запатентованный срез»: Лолита кардинально сменила имидж
Певица Лолита коротко постриглась и заявила, что новая прическа омолодила ее на десять лет
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитость призналась, что новый стиль скинул ей десятку.
Российская певица Лолита снова решилась на перемены в жизни. На этот раз, артистка решила кардинально сменить свой имидж и для этого отправилась в Петербург.
В своем личном блоге знаменитость поделилась видео, на котором показала результат работы своего любимого стилиста в северной столице. Теперь у Лолиты снова короткая стрижка «с фирменным срезом».
«Леша мне провел „пластическую операцию“. Видели? Опять его запатентованный срез, минус десятка!»— сказала Лолита.
Лолита кардинально сменила имидж.
Поклонники звезды тут же заметили, что прическа и правда «скинула» артистке пару лет.
«Молодеете на глазах», — написал один из фанатов.
«Лола шикарная. Бедра узкие, талия, что надо», — написали другие пользователи.
К слову, певица в последнее время продолжает удивлять своих фанатов. Началось все с того, что Лолита похудела на 15 килограммов. Теперь она хвастается своей фигурой, надевая на концерты обтягивающие костюмы и выкладывая в социальные сети привлекательные видео. Но знаменитость не боится показать себя такой, какая она есть — без косметики или с животиком.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лолита честно рассказала о личной жизни и алкоголе.
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