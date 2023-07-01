«Запатентованный срез»: Лолита кардинально сменила имидж

Певица Лолита коротко постриглась и заявила, что новая прическа омолодила ее на десять лет

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Знаменитость призналась, что новый стиль скинул ей десятку.

Российская певица Лолита снова решилась на перемены в жизни. На этот раз, артистка решила кардинально сменить свой имидж и для этого отправилась в Петербург.

В своем личном блоге знаменитость поделилась видео, на котором показала результат работы своего любимого стилиста в северной столице. Теперь у Лолиты снова короткая стрижка «с фирменным срезом».

«Леша мне провел „пластическую операцию“. Видели? Опять его запатентованный срез, минус десятка!»— сказала Лолита.

Лолита кардинально сменила имидж. Фото: Instagram* / lolitamilyavskaya

Поклонники звезды тут же заметили, что прическа и правда «скинула» артистке пару лет.

«Молодеете на глазах», — написал один из фанатов.

«Лола шикарная. Бедра узкие, талия, что надо», — написали другие пользователи.

К слову, певица в последнее время продолжает удивлять своих фанатов. Началось все с того, что Лолита похудела на 15 килограммов. Теперь она хвастается своей фигурой, надевая на концерты обтягивающие костюмы и выкладывая в социальные сети привлекательные видео. Но знаменитость не боится показать себя такой, какая она есть — без косметики или с животиком.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лолита честно рассказала о личной жизни и алкоголе.

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