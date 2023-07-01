«Библейская чума»: в Нью-Йорке испугались нашествия странных насекомых

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Что происходит в мегаполисе?

У жителей Нью-Йорка настоящая паника — в городе нашествие крошечных крылатых насекомых зеленоватого цвета. Американцы уже сравнили это с библейской чумой, пишет New York Times.

«Нью-Йорк прямо сейчас кишит насекомыми, и небо выглядит диким. Конец близок», — журналист Джон Халтивангер.

Тем не менее эксперты уверяют, что это всего лишь определенный вид мошек под названием тля. Собственно, это самое обычное садовое насекомое, которое питается соком растений и, к слову, является признаком здоровой окружающей среды.

Однако местные жители не успокаиваются, сравнивают ситуацию в Нью-Йорке с «казнями египетскими», которые настигли США вслед за смогом из-за горящих канадских лесов. Многие пишут о «зловещем конце».

До этого Нью-Йорк настиг ужасный смог из-за пожаров в Канаде. Город окутал туман, а солнце светило красным цветом. Людям даже было запрещено выходить из дома из-за слишком плохой экологической ситуации.

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