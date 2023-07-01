Груды металла: в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом

Госавтоинспекция Новосибирской области: в ДТП на трассе погиб человек, еще три пострадали

Фото, видео: ГУ МВД России по Новосибирской области; 5-tv.ru

По какой причине произошла страшная авария?

В Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает госавтоиспекция Новосибирской области.

На месте аварии были обнаружены груды металла. Все произошло около четырех утра 1 июня.

«47-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Prius, двигалась по автодороге Р-256 „Чуйский тракт“ со стороны города Новосибирска в направлении Барнаула», — говорится в сообщении.

На 134 километре трассы она потеряла контроль над автомобилем и выехала на полосу встречного движения. В результате Toyota Prius врезалась в грузовую машину Isuzu Forward, под управлением 53-летнего мужчины. Грузовик опрокинулся, но водитель остался жив. А в легковом авто женщины погиб 20-летний пассажир. Сама женщина-водитель и еще одна 17-летняя пассажирка остались живы, но травмированы.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Индии погибли не менее 25 человек в результате возгорания автобуса.