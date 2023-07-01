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Украинские боевики пытаются наступать мелкими группами до взвода, максимум на одном танке и двух БМП.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются рассеять оборону войск РФ на артемовском направлении, атакуя группами численностью до одного взвода. Об этом РИА Новости рассказал командир танкового подразделения 200-й бригады «Южной» группировки войск.

По его словам, масштабным контрнаступлением это назвать, конечно, нельзя. Но ВСУ изо всех сил пытаются рассеять силы РФ. Они наступают мелкими группами до взвода, максимум на одном танке и двух БМП.

«Ничего у них не получится и не получается, пока мы здесь работаем», — заявил командир.

Также он добавил, что у российских военных отлично организована взаимосвязь с соседями.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа.