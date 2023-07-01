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Цель была обнаружена с помощью дронов.

Бойцы «Южной» группировки Вооруженных сил РФ ликвидировали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть подтверждающие кадры.

Отмечается, что цель была поражена вблизи дороги после разведки местности с помощью дронов.

До этого президент России Владимир Путин указал, что Украина истощила запасы своей техники и скоро будет вести боевые действия лишь с помощью чужой. Лидеры стран ЕС недавно, конечно, подчеркнули, что продолжат поддерживать Киев, однако с некоторыми изменениями — помощь не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран Евросоюза.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

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