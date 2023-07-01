Android под угрозой? Как защитить смартфон от взлома
Для пользователей смартфонов на базе Android появилась новая угроза
Фото, видео: Depositphotos / terovesalainen; 5-tv.ru
Хакеры создали новый вирус, с помощью которого они могут получить доступ к личным данным владельца гаджета. Как не стать жертвой?
Хакеры создали новую угрозу для владельцев смартфонов Android. Троянец Rasket позволяет им получить доступ к личным данным пользователя.
Вирус распространяется под видом сервисов для знакомств или чатов для взрослых, приложений с функцией радар-детектора или лотерейных приложений. При этом злоумышленники не угрожают пользователям потерей доступа к данным - они вымогают деньги, шантажируя полученными фото, видео или документами.
Кроме того, покупая доступ к контенту, человек может согласиться с неочевидными условиями. После этого с его карты ежемесячно начнут списывать деньги. А скачивая скамерские приложения, пользователь автоматически попадает на мошенническую страницу. Там его просят ввести личные данные и оплатить комиссию, чтобы получать соцвыплату или легкий заработок.
Пользователи iPhone в России чаще всего сталкиваются с такими видами мошенничества, как скам и фишинг. Однако и iOS, и Android находятся примерно на одном уровне кибербезопасности.
Понять, что ваш телефон взломали, можно по следующим признакам:
- Быстрая разрядка батареи;
- Большой объем расходуемого интернет-трафика;
- Появление незнакомых программ;
- Потеря аккаунтов;
- Списание средств с карты или номера телефона.
Как защитить себя от взлома:
- Следить за активностью приложений;
- Скачивать приложения только из официальных магазинов;
- Использовать антивирусное ПО;
- Не переходить по подозрительным ссылкам;
- Регулярно обновлять приложения и ОС;
- Использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию;
- Обращать внимание на разрешения приложений.