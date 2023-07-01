Удары пушек «Гиацинт»: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Артиллеристы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями и наносят огневое поражение по позициям украинских националистов. «Град» уже успел зарекомендовать себя как эффективное вооружение в ходе проведения спецоперации за счет своей мобильности и огневой мощи.

На вторых кадрах уже показана работа расчетов «Гиацинт-Б» на одном из направлений спецоперации. Точными ударами были уничтожены опорные, укрепленные и замаскированные пункты противника.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.