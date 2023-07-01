Лукашенко: Белоруссия никогда не применит ядерное оружие

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При этом белорусский лидер указал, что ядерное оружие все равно должно находиться на территории страны. Но с какой целью?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что ядерное оружие в стране не будет применено, но находиться на территории государства должно. Об этом он заявил во время торжественного собрания в честь Дня независимости

«Если они (страны Запада — Прим.ред.) кричат, что ядерное оружие — это плохо, делайте наоборот. Я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — цитирует его агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что западные страны, критикующие размещение в Белоруссии ядерного оружия, когда-то осуждали Минск и за строительство в стране атомной электростанции. Но время показало, что такое решение было верным.

«Точно так они сегодня говорят про ядерное оружие, которое завезено в Белоруссию. Я уже об этом говорил. Это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуссии, в надежном месте», — подытожил он.

До этого стало известно, что Россия будет сохранять контроль над тактическим ядерным оружием, которое размещено в Белоруссии

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