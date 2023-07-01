Улицы в огне: массовые беспорядки в Париже набирают обороты

Фото, видео: Reuters / Juan Medina; 5-tv.ru

Полиция применяет слезоточивый газ, пытаясь подавить разъяренную толпу.

Массовые беспорядки во Франции выходят из-под контроля. Столица страны буквально погрузилась в хаос — улицы в огне и дыму. В центре событий находятся корреспонденты «Известий» Анастасия Рикеза и Виталий Чащухин.

«Улицы Парижа, Марселя и Страсбурга сейчас охвачены огнем. Для того чтобы справиться со сложной ситуацией, было задействовано более 45 тысяч полицейских. (Некоторые. — Прим.ред.) демонстранты грабят магазины, поджигают мусор, выстраивают баррикады и не останавливаются на своем пути», — рассказывает Рикеза.

На улицах дежурят сотни полицейских, однако и манифестантов не меньше. Ситуация выходит из-под контроля. Правоохранители пытаются подавить разъяренную толпу, но полностью обеспечить правопорядок не выходит. Повсюду дымовые шашки, разбросанный и где-то подожженный мусор. В ход идет слезоточивый газ.

«В Париже применен слезоточивый газ. И вот такие жесткие задержания», — рассказывает Чащухин, показывая лежащего на асфальте демонстранта в окружении жандармов.

По данным телеканала BFMTV, полицейские задержали 471 человека.

Беспорядки во Франции продолжаются уже несколько дней. Они начались после того, как полицейский застрелил темнокожего 17-летнего подростка, который отказался выходить из машины по его просьбе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС из-за беспорядков в своей стране.