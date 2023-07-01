В задымившемся в аэропорту Пулково самолете находилась делегация из Вьетнама

Фото, видео: 5-tv.ru

Как представители Вьетнама отреагировали на ЧП?

Среди пассажиров самолета, задымившегося в аэропорту Пулково, находилась делегация из Вьетнама, которая открывала памятник Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге. Как рассказала корреспонденту 5-tv.ru пресс-секретарь комитета по внешним связям города Марианна Борисова, никто из них не пострадал.

Инцидент произошел минувшим поздним вечером. В это время самолет готовился вылететь в Дубай. На борту воздушного судна находилось 243 человека: 228 пассажиров и 15 членов экипажа. Все были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. По факту произошедшего организована проверка.

«На борту было задымление. Все члены делегации здоровы и не пострадали. По информации от аэропорта, сейчас выясняется, нужен ли для перелета новый борт или они полетят на этом же», — рассказала Борисова.

Она также отметила, что делегация из Вьетнама находится в полном сопровождении, никакой паники нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры обстановки в Пулково после задымления самолета.