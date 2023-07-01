Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам СК РФ

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Вместе с тем российский лидер присвоил звание генерал-лейтенанта юстиции военному прокурору Северного флота Сергею Казакову.

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам Следственного комитета РФ — Виталию Саксину и Сергею Ярошу. Документ опубликован на официальном правовом портале информации.

«Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотрудникам Следственного комитета РФ: Саксину Виталию Владимировичу, Ярошу Сергею Михайловичу», — говорится в указе.

Также российский лидер присвоил звание генерал-лейтенанта юстиции военному прокурору Северного флота Сергею Казакову.

До этого Путин наградил участника спецоперации Юрия Жулана, спасшего своих сослуживцев. Военнослужащий сумел вырваться из окружения и помочь выбраться всей своей группе в размере 20 человек. Боец был удостоен награды Героя России и повышен в воинском звании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.