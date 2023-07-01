Фото, видео: 5-tv.ru

На борту воздушного судна находилось 243 человека: 228 пассажиров и 15 членов экипажа. Все были оперативно эвакуированы. Что происходит сейчас?

Поздним минувшим вечером в аэропорту Пулково в Санкт Петербурге произошло задымление самолета с пассажирами на борту. Воздушное судно готовилось вылететь в Дубай. Эвакуация людей прошла в штатном режиме. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия.

Известно, что на борту самолета находилось 243 человека: 228 пассажиров и 15 членов экипажа. Никто не пострадал. Всех пассажиров перевели в зал ожидания аэропорта. На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы.

На кадрах видно, что на территории аэропорта находятся несколько пожарных расчетов. Спасатели ведут проливку самолета. (по последним данным, задымление локализовано). В здании паники нет — люди стоят в очереди у стоек регистрации.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, по факту произошедшего организована проверка на предмет соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов. Обстоятельства произошедшего выясняются.