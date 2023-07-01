«Их места заняты»: Никита Михалков о покинувших Россию артистах

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Режиссер убежден — бежавшие из страны знаменитости достигли желаемого, они «сами выгнали из себя страну».

Покинувшие Россию вскоре после начала спецоперации знаменитости могут не возвращаться обратно, поскольку их места уже заняты. Таким мнением поделился режиссер Никита Михалков в беседе с изданием aif.ru.

«В России они не нужны, их места заняты. Новыми, которые никогда бы не пробились сквозь них. И очень хорошо, что их места заняты», — сказал Михалков.

Он отметил, что бежавшие из страны артисты добились, чего хотели. Они «сами выгнали из себя Россию». И пусть теперь строят свою жизнь за бугром.

При этом недавно народная артистка РФ Татьяна Васильева раскрыла тайну для многих россиян. По ее словам, многие уехавшие заграницу артисты уже вернулись обратно в страну.

Многие российские звезды, которые остались в стране и продолжили поддерживать Россию, неоднократно высказывали свое мнение по поводу сбежавших коллег. Среди них — Александр Калягин, Илья Резник, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Егор Беров и Даниил Спиваковский.

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